Замминистра обороны РФ Горемыкин вручил награды отличившимся бойцам и медикам

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале в Воронеже и членами их семей. Он вручил бойцам, отличившимся в ходе СВО, государственные и ведомственные награды.

Военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач, получили 15 медалей «За отвагу» и «За боевые отличия». Горемыкин передал им добрые пожелания и поздравления от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

«Поздравляю вас от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично с награждением боевыми наградами. Вы заслужили их в бою, продемонстрировав верность воинскому долгу, присяге, России. Вы настоящие патриоты и защитники Отечества. Вами гордится вся страна, близкие», - подчеркнул Виктор Горемыкин.

По его словам, все награжденные достойно выполнили воинский долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Также заместитель главы российского военного ведомства наградил медалью «За помощь и милосердие» 15 медицинских сотрудников военного госпиталя. Их он тоже поблагодарил за работу.

«Большое спасибо вам за помощь и поддержку ребят», - сказал он.

В мероприятии участвовали представители ветеранских организаций. Для всех присутствующих на награждении выступил творческий коллектив Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Ранее российским десантникам вручили денежные сертификаты и подарки за подбитые танки стран НАТО. Сертификаты номиналом 500 тысяч рублей получили четыре человека, подбившие танки Leopard-2 и Challenger на Запорожском направлении.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.