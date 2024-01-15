Десантникам вручили денежные сертификаты и подарки за подбитые танки стран НАТО

В Центральном Доме Российской Армии в состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard-2 и Challenger на Запорожском направлении осенью прошлого года. Такие сертификаты номиналом 500 тысяч рублей получили четыре человека.

На церемонии представитель командования Воздушно-десантных войск полковник Сергей Бойко поблагодарил наших военнослужащих за подвиг.

«Это ребята, которое своими самоотверженными действиями, своим героизмом сумели доказать преимущество нашего русского оружия над оружием иностранного производства», - подчеркнул он.

Сертификаты вручили четырем военнослужащим Воздушно-десантных войск от представителей Уральского бизнес-сообщества, которые активно поддерживают подразделения ВС РФ и оказывают им гуманитарную помощь.

Десантники признались, что специально западные танки никто не выслеживал, но, увидев их перед собой, наши бойцы устроили технике противника «теплый прием». И Leopard, и Challenger были подбиты с первого раза управляемой ракетой или снарядом из орудия, а второй удар окончательно уничтожил танки. Российские десантники не допустили прорыва противника к нашим передовым позициям.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои штатные подразделения в зону проведения СВО для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее состоялось награждение военных связистов группировки «Восток». В зоне спецоперации им вручили медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «Маршал войск связи Пересыпкин».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.