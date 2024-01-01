Forbes: за 2023 год скончался 21 миллиардер, старейшему было 99 лет

В 2023 году скончался 21 миллиардер из списка Forbes, среди них была одна женщина. Об этом сообщило американское финансово-экономическое издание Forbes.

«В общей сложности в этом году умер 21 миллиардер из общего числа из 2 640 человек, включенных в наш последний список миллиардеров мира», - указал автор статьи.

Среди ушедших из жизни девять были гражданами США, трое - выходцы из Индии и двое из Малайзии. Единственная женщина - Чжао Нин - была китаянкой, соучредителем китайской фармацевтической компании WuXi AppTec. Она скончалась в возрасте 56 лет после двух десятилетий борьбы с раком.

Самым богатым среди 21 умершего миллиардера был директор Asian Paints Ltd Ашван Дани. Его компания является крупнейшей в Индии по производству красок, а состояние оценивалось в восемь миллиардов долларов.

Дольше всех среди них - 99 лет - прожил вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway Чарльз Мангер и 95-летний Билли Джо «Ред» Маккомбс.

Позже всех умер Гастон Глок - основатель австрийской компании-производителя огнестрельного оружия Glock и конструктор базовой модели пистолета Glock. Он скончался 27 декабря в возрасте 94 лет.

В апреле 2023 года Forbes назвал Павла Дурова самым «обедневшим» миллиардером из России, за 2022 год состояние создателя мессенджера Telegram уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов и оценивалось в 11,5 миллиардов долларов.

В мае 2023 года, по данным Bloomberg, бизнесмен из США Марк Цукерберг разбогател на рекордные 44,3 миллиарда с начала года. Тогда стоимость его активов оценивалась в 89,9 миллиарда долларов.