Bloomberg: Цукерберг разбогател на рекордные $44,3 млрд с начала года Дмитрий Трунов Стоимость активов предпринимателя оценивается в 89,9 миллиарда долларов. © Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS, globallookpress Глава американской корпорации Meta Platforms Inc.* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг стал лидером среди миллиардеров по росту состояния с начала текущего года. За неполные пять месяцев оно выросло на рекордные 44,3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Стоимость активов предпринимателя оценивается в 89,9 миллиарда долларов. По этому показателю Цукерберг занимает 12-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в то время как по приросту состояния с начала 2023 года - первое. Вторым по темпам роста стоимости активов стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (рост на $40,1 млрд) и основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск (рост на $39,1 млрд). В последние годы некоторые решения Цукерберга выглядели рисковыми и вызывали споры. Миллиардер сделал ставку на развитие метавселенной, и многие эксперты называли такой выбор неоправданным. В определенный момент его состояние сократилось более чем на $100 млрд. В этом году Цукерберг сократил расходы в своей Meta Platforms Inc., а теперь работает над конкурентом Twitter Илона Маска. Ранее Цукерберг объявил о сокращении штатных сотрудников своей компании для стабилизации финансовых показателей. В марте называлась цифра в 10 тыс. человек. *Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.