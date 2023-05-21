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Bloomberg: Цукерберг разбогател на рекордные $44,3 млрд с начала года

Дмитрий Трунов
01:53 21.05.2023
Стоимость активов предпринимателя оценивается в 89,9 миллиарда долларов.
Bloomberg: Цукерберг разбогател на рекордные $44,3 млрд с начала года
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS, globallookpress
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Глава американской корпорации Meta Platforms Inc.* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг стал лидером среди миллиардеров по росту состояния с начала текущего года. За неполные пять месяцев оно выросло на рекордные 44,3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Стоимость активов предпринимателя оценивается в 89,9 миллиарда долларов. По этому показателю Цукерберг занимает 12-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в то время как по приросту состояния с начала 2023 года - первое.

Вторым по темпам роста стоимости активов стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (рост на $40,1 млрд) и основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск (рост на $39,1 млрд).

В последние годы некоторые решения Цукерберга выглядели рисковыми и вызывали споры. Миллиардер сделал ставку на развитие метавселенной, и многие эксперты называли такой выбор неоправданным. В определенный момент его состояние сократилось более чем на $100 млрд.

В этом году Цукерберг сократил расходы в своей Meta Platforms Inc., а теперь работает над конкурентом Twitter Илона Маска. Ранее Цукерберг объявил о сокращении штатных сотрудников своей компании для стабилизации финансовых показателей. В марте называлась цифра в 10 тыс. человек.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

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