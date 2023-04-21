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Forbes назвал Дурова самым «обедневшим» миллиардером из России

Дмитрий Трунов
05:55 21.04.2023
За 2022 год создатель мессенджера Telegram потерял $3,6 миллиарда.
Forbes назвал Дурова самым «обедневшим» миллиардером из России
© Фото: lukomore.org, GlobalLookPress
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Журнал Forbes признал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самым обедневшим в 2022 году миллиардером из России. Его состояние оценивается в $11,5 миллиардов.

За год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes. В совокупности российские миллиардеры потеряли $8,5 миллиарда.

Состояние создателя Telegram уменьшилось на $3,6 миллиарда. Он переместился третьего места, которое занимал в рейтинге Forbes в прошлом году, на десятую. Как отмечает издание, падение котировок компаний-аналогов WhatsApp и Snap отразилось на оценке стоимости Telegram.

На втором месте рейтинга оказался частный инвестор Леонид Богуславский, чье состояние за год сократилось на $1,1 млрд. Третьими значатся Дмитрий и Игорь Бухманы, потерявшие столько же.

Дуров попал в ТОП-10 миллиардеров из России в 2021 году. С 2017 года он живет в Дубае.

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