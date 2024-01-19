В штате Вашингтон суд отказался исключать Трампа из праймериз

В США суд Вашингтона отказался исключать экс-президента Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от Республиканской партии для участия в праймериз (процедура первичных выборов). Об этом сообщил заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.

«Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон», - рассказал он.

Ранее Верховный суд Колорадо принял решение отстранить Трампа от участия в праймериз. 18 января сообщалось, что в штате Мэн судья Микаэла Мерфи постановила пересмотреть исключение Трампа из первичных выборов.

Судья отправила дело обратно госсекретарю штата Мэн Шенне Беллоуз и приказала ей изменить, отозвать или подтвердить свое решение после того, как Верховный суд вынес решение по аналогичному делу в Колорадо.

В беседе со «Звездой» политолог Федор Лукьянов выразил мнение. что Верховный суд США вряд ли одобрит снятие Трампа с праймериз.