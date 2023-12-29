Политолог Лукьянов: Верховный суд США вряд ли одобрит снятие Трампа с праймериз

Верховный суд США вряд ли одобрит снятие бывшего американского президента Дональда Трампа с праймериз и применение 14-й поправки к Конституции, которая ограничивает в праве быть избранными тех, кто, «занимая должность, принимал участие в мятеже или восстании против США». Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил российский журналист-международник и политолог Федор Лукьянов.

«Сейчас в Верховном суде США доминируют консервативные судьи, назначенные при Трампе или при Буше. По-моему, даже есть кто был назначен даже при Буше-старшем. Они, как правило, поддерживают те начинания, которые исходят от республиканцев. Исходя из этого, можно предположить, что Верховный суд США вряд ли одобрит снятие Трампа и применение этой поправки», - отметил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что имя экс-президента запретили включать в бюллетени праймериз республиканцев в штате Мэн. До этого Дональда Трампа отстранили от внутрипартийных выборов в Колорадо.

Сейчас бывший лидер США намерен подать апелляцию в Верховный суд страны.