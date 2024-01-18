В штате Мэн судья постановила пересмотреть исключение Трампа из праймериз

В американском штате Мэн судья Микаэла Мерфи постановила, что решение об исключении экс-президента США Дональда Трампа из местных праймериз будет пересматривать госсекретарь этого штата Шенна Беллоуз. Это произойдет после того, как Верховный суд США примет решение относительно участия Трампа в праймериз в штате Колорадо. Об этом написала газета The New York Times.

«Судья отправил дело обратно госсекретарю штата Мэн, приказав ей изменить, отозвать или подтвердить свое решение после того, как Верховный суд вынес решение по аналогичному делу в Колорадо», - написала журналист Дженна Рассел.

На пересмотр решения у госсекретаря Беллоуз есть 30 дней после того, как Верховный суд вынесет свой вердикт по праймериз в Колорадо. В штатах Колорадо и Мэн праймериз Республиканской партии пройдут 5 марта 2024 года.

О запрете бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз в штате Мэнстало известно 29 декабря. Соответствующее решение принял высокопоставленный представитель избирательной комиссии региона.

Все дело в 14-ой поправке к Конституции США, которая ограничивает в праве занимать должность на службе в стране или в штате, если это лицо, «занимая должность, принимало участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам».