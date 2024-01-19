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Байден продлил финансирование правительства до марта, избежав шатдауна

Джо Байден продлил финансирование американского правительства до марта 2024 года.
Елизавета Егорова 2024-01-19 22:19:01
© Фото: Ting Shen - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому финансирование правительства продлевается до марта текущего года. Без документа федеральным органам власти грозил шатдаун - прекращение работы. Информация об этом появилась на сайте администрации президента.

«Инициатива предусматривает продление финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта», - сообщает RT со ссылкой на американскую администрацию.

Ранее о планах конгресса по краткосрочному финансированию писала газета Politico. Руководство палаты представителей и сената выступало за этот план, негативно о нем высказывался спикер Майк Джонсон.

Американист Владимир Васильев заявил нашему телеканалу, что остановка работы правительства США выгодна экс-президенту Дональду Трампу. По мнению эксперта, с шатдауном прекратится его уголовное преследование.

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