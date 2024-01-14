Politico: конгресс США хочет продлить финансирование правительства до марта

Конгресс США готовит пакет финансирования правительства до марта на фоне приближающегося в январе шатдауна, пишет Politico. Руководство палаты представителей и сената поддерживают этот план, хотя ранее спикер Майк Джонсон отвергал идею еще одного краткосрочного продления.

Лидеры конгресса на следующей неделе предложат принять двухуровневую временную меру до марта. До первого из двух крайних сроков закрытия правительства осталось всего шесть дней.

Новый пакет финансирования снова позволит федеральным агентствам работать в двух разных временных рамках. По словам источника, знакомого с предложением, финансирование некоторых федеральных агентств истечет 1 марта, других - 8 марта.

Срок действия текущего пакета финансирования работы некоторых правительственных программ и ведомств, занимающихся в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья истекает 19 января.