Американист Васильев назвал Трампа выгодополучателем от возможного шатдауна

Основным выгодополучателем от потенциальной остановки работы правительства США (шатдауна) является бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Уже 19 января некоторые министерства и ведомства могут остаться без финансирования из-за того, что консервативные республиканцы не поддерживают соглашения об общих уровнях расходов, заключенные спикером палаты представителей Майком Джонсоном и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером.

«За этими депутатами стоит Дональд Трамп, а он настроен бескопромиссно. Он сегодня мутит воду в американской политике и он доволен. Все уголовные преследования по нему идут по линии министерства юстиции и генпрокурора. Когда будет прекращено финансирование правоохранительных органов - прекратится и преследование Трампа. У него есть личный интерес», - считает Васильев.

Потенциальный шатдаун не обрушит американскую финансовую систему, уверен эксперт, но даст нехороший сигнал инвесторам и биржевикам. Если переговоры затянутся, то могут наступить и более серьезные последствия.

«Экономика - инерционная система. Сразу в ней ничего не происходит. Если это гранды или субсидии, то выплаты временно прекратятся, если это социальные услуги, то они не будут в полной мере выплачиваться. Что касается экономики, то она нервно воспримет идею закрытия правительства. Это может привести к некоторому падению индексов, может быть поставлен вопрос об изменении кредитного рейтинга. В Америке есть точка зрения, что масштабное закрытие правительства может спровоцировать сползание экономики в рецессию», - полагает Владимир Васильев.

По его мнению, Белый дом готов к неблагоприятному развитию событий. В случае шатдауна некоторые министерства будут переведены в нерабочий режим, а их сотрудники распущены по домам. Правительство будет работать в полсилы до восстановления полноценного финансирования, уточнил он.