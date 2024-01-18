CBS: США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Американские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам шиитских повстанцев в Йемене, членам правящего на севере движения «Ансар Алла» - хуситам. По информации телеканала CBS, эта атака стала четвертой за текущую неделю.

«США провели четвертый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене в среду после того, как хуситы продолжили атаковать коммерческие суда», - указал телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (USCENTCOM) подтвердили нападение на свое судно Genco Picardy в Аденском заливе. Хуситы нанесли удар беспилотником с территории Йемена.

До этого стало известно, что йеменские повстанцы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну в ответ «на агрессию против территории Йемена».