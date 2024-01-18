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CBS: США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

Соединенные Штаты продолжили наносить удары по объектам хуситов после того, как те вновь атаковали коммерческие суда.
Марина Крижановская 2024-01-18 04:01:01
© Фото: Staff Sgt. Taylor Solberg, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американские вооруженные силы нанесли новые удары по объектам шиитских повстанцев в Йемене, членам правящего на севере движения «Ансар Алла» - хуситам. По информации телеканала CBS, эта атака стала четвертой за текущую неделю.

«США провели четвертый раунд ударов по объектам хуситов в Йемене в среду после того, как хуситы продолжили атаковать коммерческие суда», - указал телеканал со ссылкой на неназванного американского чиновника.

До этого в Центральном командовании Вооруженных сил США (USCENTCOM) подтвердили нападение на свое судно Genco Picardy в Аденском заливе. Хуситы нанесли удар беспилотником с территории Йемена.

До этого стало известно, что йеменские повстанцы нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну в ответ «на агрессию против территории Йемена».

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