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ЦИК Молдавии официально объявил Санду победителем второго тура выборов

За Майю Санду на президентских выборах проголосовали 930 139 человек.
Анастасия Бобылева 2024-11-09 18:35:43
© Фото: © Bernd von Jutrczenka dpa Global Look Press

Центризбирком Молдавии утвердил результаты второго тура выборов президента, где большинство голосов набрала действующий президент страны Майя Санду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Выдвинутый политической партией „Партия действия и солидарности“ кандидат Майя Санду объявляется избранным как набравший наибольшее количество голосов во втором туре - 930 139», - цитирует проект постановления ЦИК Молдавии 360.ru.

В тексте постановления также указано, что документ вступит в силу 9 ноября, до этого его должен окончательно утвердить Конституционный суд. В течение трех дней его можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева.

По результатам подсчета всех голосов Майя Санду набрала 55,33%, в то время как ее конкурент от Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67%. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал молдавские выборы эталоном «демократической фальсификации».

#в стране и мире #Молдавия #Выборы #Майя Санду
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