ЦИК Молдавии официально объявил Санду победителем второго тура выборов

Центризбирком Молдавии утвердил результаты второго тура выборов президента, где большинство голосов набрала действующий президент страны Майя Санду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Выдвинутый политической партией „Партия действия и солидарности“ кандидат Майя Санду объявляется избранным как набравший наибольшее количество голосов во втором туре - 930 139», - цитирует проект постановления ЦИК Молдавии 360.ru.

В тексте постановления также указано, что документ вступит в силу 9 ноября, до этого его должен окончательно утвердить Конституционный суд. В течение трех дней его можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева.

По результатам подсчета всех голосов Майя Санду набрала 55,33%, в то время как ее конкурент от Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67%. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал молдавские выборы эталоном «демократической фальсификации».