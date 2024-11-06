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Шойгу назвал выборы в Молдавии эталоном «демократической фальсификации»

Выборы в Молдавии сопровождались многочисленными нарушениями, отметил секретарь Совета безопасности РФ.
Андрей Аркадьев 2024-11-06 17:45:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в преддверии встречи секретарей Совбезов СНГ в Москве раскритиковал прошедшие в Молдавии выборы и назвал их эталоном демократической фальсификации.

«Я считаю, что эти выборы могут быть таким, знаете, эталоном "демократической фальсификации" - я бы так назвал», - сказал он.

Шойгу пояснил, что в России живет порядка полумиллиона молдаван, а количество бюллетеней составило всего 10 тысяч. Несмотря на высокую явку в нашей стране, когда люди стояли в длинных очередях, желая проголосовать, однако бюллетени ожидаемо закончились до завершения голосования.

Напомним, действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства после подсчета 100% протоколов. Она набрала 55,33%, а бывший прокурор, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло - 44,67%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Молдавии выборы не были честными. Представитель Кремля добавил, что Санду не является президентом страны, потому что большинство граждан голосовали не за нее.

#в стране и мире #Шойгу #Молдавия #Выборы
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