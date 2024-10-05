Посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу

Анатолий Антонов завершил работу в качестве посла России в США и готовится сегодня вернуться в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Самолет с дипломатом на борту отправится сегодня из Вашингтона в 22:00 по московскому времени. Детали завершения работы посла в стране не раскрываются.

Антонов занимал пост Чрезвычайного и полномочного посла России в Соединенных Штатах с августа 2017 года, до этого выступал в качестве заместителя министра иностранных дел РФ.

Напомним, накануне он сообщал об угрозах физической расправой, поступающие в его адрес. Посол добавлял, что работать в США становится все сложнее.