Каждый украинец рано или поздно встанет перед выбором между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной. Об этом Владимир Зеленский заявил в новогоднем обращении, который размещен на странице его администрации в YouTube.

«Знаю, что однажды (украинцам - Прим. ред.) придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», - сказал Зеленский.

Ранее представитель Украины при ООН Сергей Дворник заявил, что «число смертей будет расти». По его словам, также будут расти и страдания. С такими словами украинский представитель выступил на заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода украинскими боевиками в субботу 30 декабря.

До этого военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал обсуждение проекта новых законов о мобилизации на Украине. Согласно его мнению, новая мобилизация в стране столкнется с сопротивлением в обществе и с коррупцией.