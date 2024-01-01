МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

По словам Зеленского, каждый гражданин Украины рано или поздно встанет перед выбором между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
Игнат Далакян 2024-01-01 09:18:01
© Фото: РИА Новости

Каждый украинец рано или поздно встанет перед выбором между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной. Об этом Владимир Зеленский заявил в новогоднем обращении, который размещен на странице его администрации в YouTube.

«Знаю, что однажды (украинцам - Прим. ред.) придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», - сказал Зеленский.

Ранее представитель Украины при ООН Сергей Дворник заявил, что «число смертей будет расти». По его словам, также будут расти и страдания. С такими словами украинский представитель выступил на заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода украинскими боевиками в субботу 30 декабря.

До этого военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал обсуждение проекта новых законов о мобилизации на Украине. Согласно его мнению, новая мобилизация в стране столкнется с сопротивлением в обществе и с коррупцией.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #беженцы #выбор
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»