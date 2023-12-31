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Представитель Украины в ООН заявил, что «число смертей будет расти»

На данный момент жертвами украинского удара по Белгороду стал 21 человек, еще более 100 человек получили ранения разной степени тяжести.
Елизавета Кондрикова 2023-12-31 03:49:01
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Представитель Украины при ООН Сергей Дворник заявил, что пока продолжается конфликт на Украине, «число смертей будет расти». Об этом Дворник заявил на заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода украинскими боевиками в субботу 30 декабря, передает 360. 

По словам представителя, будут также расти и страдания. При этом он не стал прямо говорить о факте обстрела ВСУ города или комментировать атаку по мирным жителям, а ограничился общей фразой.

На этом же заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут заслуженное наказание. Он назвал атаку по городу «заранее спланированным и тщательно подготовленным актом терроризма» против мирного населения. 

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жертвами удара стал 21 человек, трое из них - дети, пострадали больше ста человек. 

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