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Московский зоопарк показал кадры нежных объятий панды Диндин с Катюшей

Диндин сначала притянула детеныша к себе, а потом крепко обняла и повернулась к стене.      
Алина Луговая 2024-01-19 15:16:01
© Фото: Telegram, svetlanaakulova1 © Видео: Telegram, svetlanaakulova1

Панда Диндин, как любящая мама, не забывает обнимать своего детеныша Катюшу между попытками научиться забираться по лестнице. Об этом сообщает «360».

«Катюша, пора обниматься», - подписала пост в соцсетях гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах видно, что сначала Диндин нежно притянула детеныша к себе, а потом обняла. Затем мама положила Катюшу к себе на живот и повернулась вместе с ней к стене вольера.

В комментариях пользователи написали, что видео с Катюшей всегда вызывает улыбку и поднимает настроение на весь день. Диндин пользователи назвали «ответственной и любящей мамой», потому что ребенок умыт и накормлен, Катюшу - «принцессой» и «упрямым кабачком».

Ранее появились кадры, на которых Диндин направляет Катюшу к большому вольеру и учит забираться по ступенькам. В Московском зоопарке рассказали, что выход панды Катюши на публику зависит от собственного желания животных.

#катюша #московский зоопарк #панда #Диндин
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