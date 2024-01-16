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В Московском зоопарке рассказали, от чего зависит выход панды Катюши на публику

Мама маленькой панды уже начала выводить Катюшу в большой вольер, но это «психологический момент».
Никита Черненко 2024-01-16 14:33:01
© Фото: Светлана Акулова, Telegram

Панда Катюша уже иногда выходит в большой вольер на прогулку со своей мамой в Московском зоопарке, но решение показать ее посетителям будет принято на основе рекомендаций китайских коллег, готовности самой Катюши и настроения ее мамы. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

В пресс-службе сообщили, что развитие пандочки идет без отклонений - у нее «как по книжке» выросли зубы, и она начала самостоятельно ходить. За состоянием маленькой панды тщательно наблюдают, и на его основании будет приниматься решение, когда малышку покажут посетителям зоопарка.

«Насчет выходов в большой вольер - это психологический момент. Они сами должны постепенно выйти, решить, что хотят этого. Будем следить за состоянием, советоваться с коллегами из Китая - и тогда решим, через какое время Катюшу можно показать посетителям», - рассказали представители зоопарка.

В зоопарке также добавили, что пока сложно говорить о будущем Катюши. После взросления она уедет в Китай, а оттуда она может отправиться в другой зоопарк, где создаст свою собственную семью.

Ранее директор столичного зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео с пандой Катюшей, которая играла с новой игрушкой. Медвежонок также начал «контролировать» работу киперов, кусая их за пятки во время уборки помещения.

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