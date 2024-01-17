В Московском зоопарке панда Диндин направляет Катюшу к большому вольеру

Терпеливая мама-панда Диндин из Московского зоопарка начала показывать малышке Катюше направление в большой вольер. Видео опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На кадрах видно, что полная любопытства Катюша старается забраться по ступенькам в большой вольер, но перед первой ступенькой она падает, а между второй и третьей и вовсе растягивается. Мама Диндин поддерживает малышку после падений и терпеливо учит ее идти к цели несмотря ни на что. В вольер панда еще не зашла.

Пользователи в комментариях назвали панду Катюшу «сладенькой неваляшкой» и «колобочком», а Диндин - «образцовой мамочкой», которая «заслуживает всяческих похвал». Они также отметили, что это «нелегкая учеба». Все с нетерпением ждут, когда панда выйдет на публику и ее можно будет увидеть при посещении.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что выход панды Катюши на публику, то есть в большой вольер, зависит от собственного желания животных, «они сами должны постепенно выйти, решить, что хотят этого».