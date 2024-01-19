Песков: на стороне ВСУ воюет много иностранных наемников

Контакты с Парижем по вопросу об убитых французских наемниках в Харькове идут по дипканалам, предложений о разговоре на высшем уровне не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было», - сообщил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что на стороне киевского режима воюет много иностранных наемников.

Напомним, что Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове высокоточным оружием. Согласно данным российского оборонного ведомства, большинство из уничтоженных 60 наемников являлись французскими гражданами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Франции в России Пьер Леви был вызван в российское дипломатическое ведомство по этому вопросу. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на ближайшем заседании нижней палаты парламента будет рассмотрено обращение к парламенту Франции по факту уничтожения наемников.