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В Раде назвали худшим сценарием правление Зеленского после победы Трампа

Депутат Рады Дмитрук предложил, что до проведения новых президентских выборов выполнять функции исполнительной власти должно согласованное США и Россией временное правительство.
Марина Крижановская 2024-11-09 06:36:21
© Фото: dmytrukartem Telegram

На Украине предположили, что худшим развитием ситуации в стране станет продолжение правления лидера киевского режима Владимира Зеленского, в то время как в США к власти пришел республиканец Дональд Трамп.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что нахождение Зеленского у власти доведет страну до некой точки, когда будет еще больше потерь, и не останется выбора. Поэтому он должен уйти из власти, уверен украинец.

«Что касается худшего сценария - это продолжение правления Зеленского до критического момента в стране, когда уже особо выбора не будет и потерь будет больше», - заявил Дмитрук на своем YouTube-канале.

Кроме этого, наиболее благоприятным сценарием для своей страны украинский парламентарий считает установление власти временного правительства, согласованное Россией и Соединенными Штатами, а затем проведение выборов президента.

Полномочия Зеленского как президента Украины истекли 20 мая 2024 года. Ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию, он заявил, что продолжит управлять Украиной.

В то же время победивший на выборах президента США 2024 года Трамп в телефонных разговорах с главами стран-членов Европейского союза не стал давать каких-либо обязательств по Украине.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Верховная рада #Владимир Зеленский #Временное правительство
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