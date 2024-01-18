США и Великобритания второй раз за ночь атаковали Йемен

Вооруженные силы США и Великобритании в очередной раз нанесли удары по Йемену. Атакам подверглась контролируемая членами движения «Ансар Алла» (хуситы) территория. Эта серия ударов стала второй за текущую ночь.

По информации йеменского телеканала Al Masirah, который принадлежит хуситам, под удары попали несколько йеменских провинций: Дамар, Таиз, Ходейда и Эль-Байда. Вместе с этим британцы и американцы атаковали объект мятежников в селении Ас-Салиф в провинции Ходейда на побережье Красного моря.

Немногим ранее американский телеканал CBS сообщил со ссылкой на неназванного чиновника о нанесении США новых ударов по объектам хуситов в Йемене. Очередная серия атак стала четвертой за нынешнюю неделю.