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В лаборатории рассказали об иерархии умных крыс с подключенным к мозгу ИИ

Российские ученые научились подключать искусственный интеллект к мозгу крысы. Благодаря ему грызун правильно отвечает на вопросы, ответы на которые на самом деле не может знать.
Анастасия Бобылева Алина Тихомирова 2024-11-08 22:23:38
© Фото: Институт искусственного интеллекта МГУ © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Новой звездой в научном мире стала «ученая» мышь. Точнее, крыса. Ее уже называют кибер-крысой и самым умным грызуном мира. Это все потому, что в ее мозгу имплант, который подключен к искусственному интеллекту. Амбициозно в их эксперименте все, начиная с клички крысы - ее нарекли именем древнегреческой прорицательницы Пифии.

Однако на деле, говорят ученые, интеллектуальные способности крысы нельзя назвать выдающимися. Правильные ответы на вопросы, который задают люди, ей «подсказывает» ИИ.

«Стимулятор просит нажать крысу левую педальку или правую педальку. Поэтому с точки зрения корректности это крыса не умная, это крыса, которой на ухо подсказывают правильные ответы», - объяснил руководитель научной лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов МГУ  им. М.В. Ломоносова Василий Попков.

На самом деле таких умных крыс около 15-ти. Каждой из них имплантировали чип, и все крысы делятся на несколько категорий. Отличники, хорошисты и троечники - место в иерархии зависит от того, как часто животное дает правильные ответы.

И розовые пятна на крысах не случайны. Так ученые их различают. Но перед тем, как крыса начнет учиться и отвечать на вопросы, ей предстоит операция, которая длится около двух часов. Для нее используется стоматологическое и микрохирургическое оборудование.

«Вводим в мозг под микроскопическим увеличением электроды, фиксируем их с помощью стоматологического цемента, фиксируем разъемы, зашиваем рану и на выходе получается крыса, у которой торчит из головы разъем», - объяснила Кьяра Макиевская, младший научный сотрудник лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ученые начали с грызунов, но в будущем такие нейроинтефейсы смогут решить многие проблемы человечества. От лечения болезней до запоминания огромных объемов информации.

«То, что происходит сейчас здесь - это просто революция. Почему? Потому, что здесь соединяется ИИ и мозг. Сначала крысы, потом других животных, а затем и человека. Нам необходимо решить экзистенциальную проблему: искусственный интеллект - он нам помощник или наш соперник и как мы будем жить с ним», - поделился профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Лебедев.

Ранее сообщалось, что научная группа МГУ совместно со специалистами биотех-лаборатории первыми в мире имплантировали нейроинтерфейс в мозг крысы. Электроды стимулируют особые зоны мозга грызуна, и, когда ученые задают вопрос, его слышит и обрабатывает ИИ. Крыса испытывает определенные ощущения в теле, которые, по словам специалистов, можно сравнить с интуицией. Благодаря им она и нажимает кнопку «да» или «нет» и дает правильный ответ на этот вопрос. Планируется, что в будущем технология сможет помогать и человеку.

#искусственный интеллект #эксперимент #наш эксклюзив #крыса
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