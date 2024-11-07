Ученые в РФ первыми в мире подключили мозг крысы к ИИ

Российские ученые первыми в мире провели эксперимент по подключению мозга крысы к нейроинтерфейсу. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры», - говорится в материале.

Согласно результатам проведенного совместно с разработчиками из МГУ эксперимента, грызун смог отвечать «да» или «нет» на различные вопросы. И за каждый правильный ответ, крысу поощряли угощением.

Дело в том, что установленное устройство стимулировало особые зоны мозга у крысы, что позволяло ей правильно ответить на сотни вопросов. Предполагается, что в будущем мозг человека можно будет подключить ко всем возможным знаниям.