Эксперт объяснил, как подключение мозга крысы к ИИ поможет людям

Генеральный директор российской биотехлаборатории Александр Панов объяснил цель эксперимента с подключением мозга крысы к искусственному интеллекту. По его словам, сначала ученые планировали проверить, как работают электроды, которые имплантируются в мозг, но затем они решили провести дополнительное исследование.

«Мы решили, что было бы по меньшей мере весело научить крысу правильно отвечать на вопросы. Мы соединили мозг крысы с ИИ, и появилась возможность устно задавать ей вопросы любого типа. При этом ИИ подсказывал животному, на какую кнопку на клавиатуре нужно нажать», - передает слова Панова Sputnik.

Директор лаборатории также рассказал, что в перспективе технологию можно будет применять и с человеком, поэтому ученые намерены научиться работать с животными, чей мозг по строению более похож на человеческий. По словам Панова, имплант может создать «искусственную интуицию», то есть человек будет чувствовать, каков верный ответ в тесте, о котором он ничего не знает.

«У тебя внутри появится дополнительное чувство, которое мы называем "искусственной интуицией", поэтому у этого продукта может быть конкретное применение. При этом мы ничего не заменяем, а дополняем - родная интуиция остается, просто в перспективе может появиться еще одна», - объяснил эксперт.

Панов также отметил, что многие люди по всему миру, в том числе и в России, согласились бы на небольшую операцию, которая поможет им стать «улучшенной версией себя».

Ранее сообщалось об успешном эксперименте российских ученых по подключению мозга крысы к искусственному интеллекту. Грызуну задавали различные вопросы, и технология помогала ему выбрать правильные ответы на них.