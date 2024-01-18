При ударе Израиля по жилому дому в Рафахе погибли 16 человек

Рано утром в четверг на юге сектора Газа погибли 16 человек в результате израильского рейда. Как сообщает телеканал Al Ghad, армия Израиля атаковала дом в районе Аль-Джейнейна к востоку от города Рафах.

«Наш корреспондент сообщил, что 16 палестинцев были убиты и другие получили ранения в результате израильского рейда на дом семьи Замили в районе Аль-Генейна, к востоку от Рафаха. <...> большинство мучеников были детьми и женщинами», - уточнило СМИ.

Отмечается, что за последние сутки в общей сложности в Рафахе погибли 23 человека и десятки получили ранения различной степени тяжести.

По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, подразделения израильской армии штурмуют мечеть Ас-Салам на территории лагеря беженцев Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Палестинский минздрав сообщал, что за 103 дня боевых действий с 7 октября число жертв в секторе Газа возросло до 24 448 человек, еще 61 504 ранены.

Сутками ранее не менее 10 человек погибли во время рейда ЦАХАЛ в Рафахе и Хан-Юнисе.

В Рафахе удар пришелся по жилому дому в центре города. В Хан-Юнисе пострадали несколько домов к западу от населенного пункта.

В начале января этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна «демилитаризует» сектор Газа и уйдет.

По его словам, в планы еврейского государства не входит оккупация сектора Газа или вытеснение оттуда гражданского населения, ЦАХАЛ борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением.