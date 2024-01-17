Al Jazeera: не менее 10 человек погибли во время рейда ЦАХАЛ в Рафахе и Хан-Юнисе

Из-за израильских рейдов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли две девочки и еще десятки человек получили ранения. Катарский телеканал Al Jazeera уточнил, что под удар попал дом в центре города.

«Корреспондент "Аль-Джазиры" сообщил, что две девочки были убиты и десятки получили ранения в результате израильского рейда», - сообщило СМИ.

После этого телеканал проинформировал о рейде в Хан-Юнисе. Пострадали несколько домов к западу от города на юге сектора Газа. В результате этого число погибших возросло до 13.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 15 января о скором окончании интенсивных боевых действий в секторе Газа. По его словам, на севере анклава Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже завершила ведение интенсивных боев.

Палестино-израильский конфликт резко обострился после вторжения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников.

После этого Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить ответные удары по анклаву, отдельным районам Ливана и Сирии, а также по поселениям на Западном берегу реки Иордан.