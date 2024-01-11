Нетаньяху заявил, что Израиль «демилитаризует» сектор Газа и уйдет

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил 10 января, что Израиль не собирается навсегда оккупировать сектор Газа или вытеснять оттуда гражданское население, передает AP.

Он заверил, что Израиль борется с террористами ХАМАС, а не с палестинским населением, и делает это в полном соответствии с международным правом.

«ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения, в то время как ХАМАС делает все возможное, чтобы максимизировать их, используя палестинских гражданских лиц в качестве живого щита», - заявил Нетаньяху.

Премьер добавил, что цель Израиля - избавить Газу от террористов ХАМАС и освободить заложников. Как только это будет достигнуто, Газа может быть «демилитаризована и дерадикализована». Это создаст возможность для лучшего будущего как для Израиля, так и для палестинцев, сказал Нетаньяху.

Ранее в ХАМАС заявили, что число жертв в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан после обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 30 тысяч человек.