Боец Бабай, увернувшийся от дрона, заявил, что отвлекал его от своего командира

Военнослужащий ВС РФ с позывным Бабай, известный тем, что он увернулся от украинского дрона, рассказал «Звезде», как ему удалось это сделать.

По словам Бабая, он начал вести огонь из автомата по неприятельским беспилотникам, чтобы противник не смог попасть в командира, который находился сзади.

«Потому что опыт», - ответил он на вопрос, как именно удалось обмануть оператора беспилотника и остаться живым.

Успешные действия Бабая стали известными в интернете благодаря появившемуся видео, где тот ведет стрельбу по украинскому беспилотнику. Потом боец понял, что дрон уже поздно сбивать, и обманул оператора, делая вид, что собирается кинуться в одну сторону, а сами что есть сил бросился в другу. Боевик купился и взорвал беспилотник не в том месте - Бабай остался жив.

Ранее операторы российских FPV-дронов продемонстрировали, как выбивают ВСУ из окопов в районе Берестового.

Также публиковалось видео поражения украинского танка и боевой машины пехоты при помощи беспилотников российскими десантниками. Вражеская техника была уничтожена на Артемовском направлении.