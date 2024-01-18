Операторы FPV-дронов показали, как выбивают ВСУ из окопов в районе Берестового

Бойцы-операторы дронов российских войск накрыли укрепленные позиции боевиков ВСУ в районе населенного пункта Берестовое в зоне проведения специальной военной операции. Кадры опубликовало Министерство обороны России.

Военнослужащие «Южной» группировки войск ударили по позициям 159-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с помощью FPV-дронов. Операторы выбили боевиков с занятых опорников, окопов и укрытий.

Ранее старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров сообщил об уничтожении техники ВСУ с помощью российских дронов-камикадзе. Дроны поразили бронированную машину Stryker и БМП Bradley американского производства, а личный состав противника сбежал с поля боя, бросив технику.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.