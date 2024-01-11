Десантники подорвали дронами танк и БМП ВСУ на Артемовском направлении

Десантники с помощью беспилотных летательных аппаратов подорвали танк и БМП ВСУ на Артемовском направлении, сообщило Минобороны России. Бойцы Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют БПЛА со сбросами гранат, а также FPV-дроны. Ими уничтожают живую силу и выводят из строя бронетехнику ВСУ.

Чтобы действовать максимально эффективно, расчеты БПЛА применяют метод парной работы, когда два квадрокоптера с нагрузкой последовательно поражают найденную цель.

Так вышло и с подбитым перед нашими позициями украинским танком. Чтобы его нельзя было эвакуировать и восстановить, бойцы сбросили в открытые люки танка гранату и окончательно вывели его из строя. Потом таким же образом подорвали вражескую БМП-1, в которую до того прилетел FPV-дрон.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.