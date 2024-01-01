Председательство в СНГ перешло к России

Председательство в Содружестве Независимых государств (СНГ) перешло к Российской Федерации с 1 января 2024 года. Одним из ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации, а также укрепление связей СНГ с рядом региональных объединений и совместное противодействие внешним вызовам.

В программу председательства России включено 150 мероприятий. Главным из них станет очередной саммит, запланированный 8 октября в Москве.

В 2023 году председательство в Содружестве Независимых государств принадлежало Киргизии. На данный момент в СНГ входят такие страны, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Молдавия.

Ранее саммит СНГ состоялся в Санкт-Петербурге. Во время неофициальных контактов лидеров объединения друг другу руки пожали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.