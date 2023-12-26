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В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав стран СНГ

Лидеры государств прибыли в музей-заповедник «Павловск».
Сергей Лебедев 2023-12-26 14:27:01

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовала неформальная встреча глав государств СНГ. Лидеры стран Содружества прибыли в музей-заповедник «Павловск», где их встретил президент РФ Владимир Путин. Приезд политиков сопровождался рождественскими колядками в исполнении хора.

После экскурсии по дворцу для глав государств был дан небольшой концерт. Симфонический оркестр «Северная симфония» исполнил несколько классических вальсов и романсов.

Затем лидеров стран ждут в Царском Селе и в Петергофе. Ожидается, что завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне. 

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге под председательством российского президента Владимира Путина прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем подвели итоги работы ВЕЭС и обсудили перспективные направления углубления интеграционных процессов.

#Санкт-Петербург #Саммит #СНГ #Владимир Путин #«Павловск» #неформальная встреча
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