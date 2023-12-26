В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча глав стран СНГ

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовала неформальная встреча глав государств СНГ. Лидеры стран Содружества прибыли в музей-заповедник «Павловск», где их встретил президент РФ Владимир Путин. Приезд политиков сопровождался рождественскими колядками в исполнении хора.

После экскурсии по дворцу для глав государств был дан небольшой концерт. Симфонический оркестр «Северная симфония» исполнил несколько классических вальсов и романсов.

Затем лидеров стран ждут в Царском Селе и в Петергофе. Ожидается, что завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге под председательством российского президента Владимира Путина прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем подвели итоги работы ВЕЭС и обсудили перспективные направления углубления интеграционных процессов.