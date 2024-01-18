Автоэксперт Кадаков назвал три правила вождения в гололед и снегопад

Если даже в снегопад не хочется пересаживаться на общественный транспорт, то стоит помнить о возможностях своего автомобиля и думать «за того парня», который может вас не увидеть. Об этом «Звезде» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автоэксперт считает, что в снегопад нужно помнить о трех вещах. Во-первых, что машине ездить в таких условиях всегда тяжелее.

«Если появляются какие-то заносы, она вынуждена их преодолевать. Машину может стаскивать влево, вправо. К этому нужно быть готовым. Становится более скользко. Снег, как правило, при не очень низких температурах закатывается в лед», - рассказал он.

Вторая вещь, о которой нужно помнить в непогоду, это видимость. Даже для обычного человека, который стоит на улице в пургу или метель, видимость уменьшается. С автомобилями ситуация еще сложнее: могут плохо работать щетки, иногда затягивает боковые окна, все равно остаются неочищенные зоны.

«Отсюда правило: мы едем ровно с той скоростью, насколько мы видим. Если из этой пелены вдруг что-то неожиданно появляется - резко затормозивший автомобиль, трактор поперек, человек дорогу перебегает, - успеем ли мы остановиться при такой скорости движения? Если вы понимаете, что нет, может, надо помедленнее ехать», - отметил Казаков.

В случае если вы выехали на незнакомую дорогу, можно попробовать специально затормозить несколько раз, конечно чтобы сзади никого не было.

«Чтобы понять, а зацеп-то есть, машина, вообще, тормозит или сплошной лед, может, вообще надо еле-еле ехать. Надо понимать возможности автомобиля», - указал автоэксперт.

В-третьих, Казаков посоветовал следовать психологическому правилу «Думать не только за себя, но и за того парня».

«Возможно, у вас машина хорошо тормозит, хорошие шины, вы опытный водитель, у вас с обзором все прекрасно и зрение у вас нормальное, но это не значит, что у всех тоже все хорошо. Если вы едете по главной дороге, а человек выезжает с второстепенной или со двора дома, нужно всегда ехать с той мыслью, что этот человек может вас в этот снегопад не увидеть, не понять, не рассмотреть. Вы должны за него думать и быть готовым ко всему. Я езжу так», - резюмировал автоэксперт.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности 18 и 19 января. В эти дни автомобилистов ожидают снежные заносы и гололедица на дорогах. Всему виной «полчища снеговых туч», идущие на столицу.