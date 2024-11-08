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В Амстердаме после нападения на израильтян задержали 62 человека

В лечебные учреждения госпитализировали пятерых пострадавших.
Сергей Лебедев 2024-11-08 13:05:43
© Фото: Norbert Voskens, Keystone Press Agency, Global Look Press

В нидерландской столице после массовых беспорядков, прошедших минувшей ночью, задержаны 62 человека. Об этом заявили в пресс-службе полиции Амстердама. Также в лечебные учреждения госпитализировали пятерых пострадавших.

«На данный момент известно, что пять раненых доставлены в больницу. 62 человека арестованы», - говорится в заявлении, опубликованном в X.

Напомним, ночью в Амстердаме футбольные фанаты из Израиля подверглись нападению. Это произошло после матча «Аякс» - «Маккаби Тель-Авив». Стычки были зафиксированы в разных частях города. Бойня продолжалась несколько часов.

Сообщалось, что у некоторых нападавших в руках были флаги Палестины. Они также кричали пропалестинские лозунги. Сейчас участников беспорядков ищут полицейские.

Израильские власти приняли решение об эвакуации своих граждан из Нидерландов.

#Израиль #палестина #Амстердам #нидерланды #Футбольные фанаты
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