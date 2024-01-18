В Эквадоре застрелили прокурора, расследовавшего дело о захвате телестудии

В Эквадоре в городе Гуаякиль убили прокурора Сесара Суареса, расследовавшего дело о недавнем захвате телестудии TC Television. Об его смерти сообщила генеральный прокурор Диана Саласар.

Она уточнила, что прокурора Национального специального отдела расследований транснациональной организованной преступности UNIDO в Гуаясе застрелили наемники, когда он находился за рулем своего автомобиля. Вместе с делом по телестудии, Суарес вел дела о коррупции в полиции и больницах.

«Мы предпринимаем первые следственные действия на месте происшествия с целью гарантировать, что, как и в каждом случае насильственной смерти, это преступление не останется безнаказанным», - передает ее слова RT.

Девятого января сообщалось о захвате в заложники в прямом эфире вооруженными людьми телеведущих в Эквадоре. Свыше 10 неизвестных людей в масках вошли и захватили записывающее оборудование телеканала. Уточнялось, в приемной могло быть заложено взрывное устройство, так как люди в капюшонах показывали куски динамита.

После полиции Эквадора удалось задержать захватчиков телеканала. Об этом рассказал начальник национальной полиции Сезар Сапата, добавив, что у них изъяли оружие и взрывчатку, не уточнив, сколько человек арестовали.