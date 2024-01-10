Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала

Начальник национальной полиции Эквадора Сезар Сапата объявил, что власти арестовали всех злоумышленников, которые напали на студию телеканала TC Televisión и в прямом эфире захватили в заложники ведущих. В соцсетях распространяют кадры, как журналисты плачут и молятся после освобождения из рук бандитов.

Это нападение следует рассматривать как террористический акт, сказал Сапата. По его словам, полицейские конфисковали оружие и взрывчатку, которые были у боевиков. Он не уточнил, сколько человек арестовано, передает AP. Ранее сообщалось, что полиция отправила спецназ в захваченную бандитами телестудию.

Руководитель отдела новостей TC Televisión Алина Манрике рассказала, что находилась в диспетчерской напротив студии, когда группа мужчин в масках вошла в здание. Она добавила, что один из них направил пистолет ей в голову и велел лечь на пол. По ее словам, некоторые из нападавших выбежали из студии и пытались спрятаться, когда поняли, что окружены полицией.

После нападения на съемочную площадку общественного телеканала президент Эквадора Даниэль Нобоа издал указ, объявляющий, что южноамериканская страна вступила во «внутренний вооруженный конфликт».

Эквадор потрясла серия нападений после побега влиятельного лидера банды из тюрьмы. Адольфо Масиас Вильямар по прозвищу «Фито» пропал без вести в своей камере в тюрьме строгого режима в воскресенье. В тот же день его должны были перевести в изолятор строгого режима.

В Гуаякиле продолжается стрельба и беспорядки. Кроме захвата телеканала, произошли нападения на полицейских и университет. Хаос охватил также город Кеведо: там произошли грабежи и пожары, сообщает El Universo. Коммерческие предприятия закрыты, почти не работает городской транспорт и такси. В нескольких тюрьмах страны произошли бунты.