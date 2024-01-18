Шойгу доложили о новой ракете с боевой частью в 800 кг

Министру обороны России Сергею Шойгу доложили о новой ракете. В процессе создания удалось удешевить изделие и увеличить боевую часть до 800 кг. Об этом сообщает МО РФ.

«Боевая часть этой ракеты теперь составляет 800 килограмм. Была 450, стала 800», - рассказал Шойгу заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

Дальность нового изделия составила 310 километров, а его мощность увеличилась в два раза. Шойгу попросил расширить производство ракет, чтобы их было «достаточно».