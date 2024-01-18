МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу доложили о новой ракете с боевой частью в 800 кг

Дальность ракеты составляет 310 километров, при этом ее удалось удешевить.
Елизавета Егорова 2024-01-18 15:01:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Министру обороны России Сергею Шойгу доложили о новой ракете. В процессе создания удалось удешевить изделие и увеличить боевую часть до 800 кг. Об этом сообщает МО РФ. 

«Боевая часть этой ракеты теперь составляет 800 килограмм. Была 450, стала 800», - рассказал Шойгу заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.

Дальность нового изделия составила 310 километров, а его мощность увеличилась в два раза. Шойгу попросил расширить производство ракет, чтобы их было «достаточно».

 

 

 

 

 

 

#ОПК #Минобороны #производство #Сергей Шойгу #ракета #дальность
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»