Шойгу потребовал увеличить дальность ракеты, выпускаемой «Радугой», до 300 км

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения госборонзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса ГосМКБ «Радуга» потребовал у генерального директора предприятия Сергея Богатикова увеличить дальность полета одного из типов производимых ракет до 300 километров и более. По словам Богатикова, на данный момент дальность полета изделия была увеличена только до 250 километров в соответствии с госзаказом.

Также руководитель предприятия сообщил Шойгу, что «Радуга» в прошлом году полностью выполнила гособоронзаказ. С начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения по некоторым показателям увеличились в восемь раз.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ГосМКБ «Радуга», где выпускают управляемые ракеты. В ходе визита глава оборонного ведомства смотрел перспективные образцы ракетного вооружения, проинспектировал производственные цеха и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов