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Шойгу потребовал увеличить дальность ракеты, выпускаемой «Радугой», до 300 км

Гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил Шойгу, что одно из изделий, производство которого было увеличено, имеет дальность 250 километров. Министр заявил, что необходима большая дальность.
2024-01-18 14:54:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения госборонзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса ГосМКБ «Радуга» потребовал у генерального директора предприятия Сергея Богатикова увеличить дальность полета одного из типов производимых ракет до 300 километров и более. По словам Богатикова, на данный момент дальность полета изделия была увеличена только до 250 километров в соответствии с госзаказом.

Также руководитель предприятия сообщил Шойгу, что «Радуга» в прошлом году полностью выполнила гособоронзаказ. С начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения по некоторым показателям увеличились в восемь раз.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ГосМКБ «Радуга», где выпускают управляемые ракеты. В ходе визита глава оборонного ведомства смотрел перспективные образцы ракетного вооружения, проинспектировал производственные цеха и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет.

 

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

 

#ОПК #Минобороны РФ #Сергей Шойгу #ракеты #дальность полета #ГосМКБ «Радуга»
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