Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ на предприятии по выпуску управляемых ракет

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ГосМКБ «Радуга», где выпускают управляемые ракеты. Об его визите сообщает российское оборонное ведомство.

Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения, проинспектировал производственные цеха и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет.

Гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков отчитался о выполнении гособоронзаказа за прошлый год. Он также доложил о наращивании выпуска высокоточных средств поражения в восемь раз по отдельным позициям с начала проведения военной операции по защите Донбасса.

Богатиков заявил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 километров. Глава Минобороны потребовал увеличить ее до 300 километров и более.

Генеральный директор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров. По его словам, мощность изделия выросла вдвое.

Как утверждает заместитель главнокомандующего ВКС по вооружению Юрий Грехов, боевая часть ракеты увеличилась с 450 до 800 килограммов.

«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве» - подчеркнул Шойгу.



