МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу проверил ход выполнения ГОЗ на предприятии по выпуску управляемых ракет

Гендиректор ГосМКБ «Радуга» доложил министру обороны о том, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год.
2024-01-18 14:52:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии ГосМКБ «Радуга», где выпускают управляемые ракеты. Об его визите сообщает российское оборонное ведомство.

Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения, проинспектировал производственные цеха и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет.

Гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков отчитался о выполнении гособоронзаказа за прошлый год.  Он также доложил о наращивании выпуска высокоточных средств поражения в восемь раз по отдельным позициям с начала проведения военной операции по защите Донбасса.

Богатиков заявил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 километров. Глава Минобороны потребовал увеличить ее до 300 километров и более.

Генеральный директор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров. По его словам, мощность изделия выросла вдвое.

Как утверждает заместитель главнокомандующего ВКС по вооружению Юрий Грехов, боевая часть ракеты увеличилась с 450 до 800 килограммов.

«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве» - подчеркнул Шойгу.

 

#армия #Сергей Шойгу
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»