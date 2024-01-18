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МИД РФ: Москва призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности

В МИД России надеются, что Иран и Пакистан смогут в ближайшее время уладить конфликт в духе традиционного добрососедства.
Елизавета Егорова 2024-01-18 14:47:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В российском МИД призвали Иран и Пакистан соблюдать максимальную сдержанности и искать решение конфликта только дипломатическим путем. Заявление сделала официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами», - говорится в опубликованном комментарии Захаровой на сайте МИД.

Представитель министерства выразила надежду, что конфликтующие стороны сумеют вскоре наладить отношения в духе «традиционного добрососедства». Российская сторона подчеркнула готовность к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом.

Напомним, что Пакистан нанес ответный удар по лагерям боевиков «антипакистанских» террористических группировок, расположенных на территории Ирана. В Исламабаде заявили, что нападение было совершено при помощи высокоточных дронов и ракет.

#Пакистан #Мария Захарова #конфликт #Иран #МИД РФ
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