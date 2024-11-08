Стало известно, насколько вырос уровень доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился свежими данными об уровне доверия россиян президенту Владимиру Путину. Сообщается, что он поднялся на 1,2 процентных пункта и составил 79,4%.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (+1,2 процентных пункта), уровень одобрения деятельности президента увеличился с прошлой недели на 1,3 процентных пункта и составляет 76,5%», - указали в социальной службе.

Опрос, в котором задействовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, проводился с 28 октября по 3 ноября.

Согласно одному из последних исследований, проводившихся в октябре, Путину доверяют 77,2% россиян. Его деятельность на руководящем государственном посту положительно оценили 73,6% граждан.

Накануне выборов президента России опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 83% респондентов оценили деятельность Путина как «скорее хорошую», а 82% заявили, что ему доверяют.