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Стало известно, насколько вырос уровень доверия Путину

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 76,5% россиян, ему доверяют 79,4% граждан.
Марина Крижановская 2024-11-08 14:17:48
© Фото: ТРК «Звезда»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился свежими данными об уровне доверия россиян президенту Владимиру Путину. Сообщается, что он поднялся на 1,2 процентных пункта и составил 79,4%.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,4% участников опроса (+1,2 процентных пункта), уровень одобрения деятельности президента увеличился с прошлой недели на 1,3 процентных пункта и составляет 76,5%», - указали в социальной службе.

Опрос, в котором задействовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, проводился с 28 октября по 3 ноября.

Согласно одному из последних исследований, проводившихся в октябре, Путину доверяют 77,2% россиян. Его деятельность на руководящем государственном посту положительно оценили 73,6% граждан.

Накануне выборов президента России опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 83% респондентов оценили деятельность Путина как «скорее хорошую», а 82% заявили, что ему доверяют.

#в стране и мире #Владимир Путин #россияне #ВЦИОМ #уровень доверия #оценка деятельности
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