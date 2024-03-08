Опрос ФОМ: большинство россиян доверяют Путину

Большинство россиян положительно оценили работу президента России Владимира Путина на посту главы государства, и отметили свое доверие ему. Об этом свидетельствуют опросы фонда «Общественное мнение».

Согласно данным опроса, 83% опрошенных оценивают деятельность президента как «скорее хорошую», а 82% заявили, что доверяют Путину.

Подобное анкетирование также проводил Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), пишет телеканал «360». О своем доверии президенту сообщили 79,6% респондентов, его работу одобрили 77,3%.

В первые дни марта уровень доверия российскому лидеру прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечает стабильно высокую степень национального доверия.