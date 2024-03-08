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Опрос ФОМ: большинство россиян доверяют Путину

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил стабильно высокую степень доверия российских граждан президенту страны.
Елизавета Кондрикова 2024-03-08 16:00:01
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Global Look Press

Большинство россиян положительно оценили работу президента России Владимира Путина на посту главы государства, и отметили свое доверие ему. Об этом свидетельствуют опросы фонда «Общественное мнение».

Согласно данным опроса, 83% опрошенных оценивают деятельность президента как «скорее хорошую», а 82% заявили, что доверяют Путину.

Подобное анкетирование также проводил Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ), пишет телеканал «360». О своем доверии президенту сообщили 79,6% респондентов, его работу одобрили 77,3%.

В первые дни марта уровень доверия российскому лидеру прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечает стабильно высокую степень национального доверия.

#Владимир Путин #россияне #ВЦИОМ #опрос общественного мнения #доверие президенту
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