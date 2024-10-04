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ВЦИОМ: Путину доверяют более 77% россиян

Одобряют деятельность президента 73,6% граждан.
Виктория Бокий 2024-10-04 13:20:56
© Фото: Kremlin.ru

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 77,2%. Эти данные были получены путем опроса, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На вопрос об одобрении деятельности лидера России положительно ответили 73,6% граждан.

Второй по уровню доверия граждан политик – Михаил Мишустин, ему доверяет 60,1% россиян. Далее идут Геннадий Зюганов (32,3%) и Сергей Миронов (25,8%).

Опрос ВЦИОМ проводился с 23 по 29 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысяч совершеннолетних россиян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «феноменом Путина» высокий уровень доверия граждан к лидеру РФ. По словам представителя Кремля, этот показатель говорит о том, что глава государства работает эффективно.

#Россия #Доверие #Владимир Путин #президент РФ #ВЦИОМ
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