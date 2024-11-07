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Владимир Путин заявил, что не считает зазорным позвонить Трампу

Однако российский президент не станет этого делать, так как с определенного момента западные политики прекратили контакты с РФ.
Анастасия Бобылева 2024-11-07 22:27:21
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российский лидер Владимир Путин заявил, что был бы не против позвонить экс-президенту США Дональду Трампу, однако не станет делать этого, потому что в какой-то момент западные политики прекратили контакты с РФ.

«Вы знаете, я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств, которые чуть ли не каждую неделю мне звонили, с какого-то этапа вдруг прекратили. Не хотят - ну, и не надо!» - ответил президент.

Дональд Трамп ранее победил на президентских выборах в США. В Кремле не исключили возможность общения Путина с Трампом, однако напомнили, что Штаты в настоящий момент являются недружественным государством для РФ.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин
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