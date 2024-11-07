Владимир Путин заявил, что не считает зазорным позвонить Трампу

Российский лидер Владимир Путин заявил, что был бы не против позвонить экс-президенту США Дональду Трампу, однако не станет делать этого, потому что в какой-то момент западные политики прекратили контакты с РФ.

«Вы знаете, я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств, которые чуть ли не каждую неделю мне звонили, с какого-то этапа вдруг прекратили. Не хотят - ну, и не надо!» - ответил президент.

Дональд Трамп ранее победил на президентских выборах в США. В Кремле не исключили возможность общения Путина с Трампом, однако напомнили, что Штаты в настоящий момент являются недружественным государством для РФ.