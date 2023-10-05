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Путин ответил на вопрос о том, когда закончится специальная военная операция

Максим Крюков
20:50 05.10.2023
По словам Владимира Путина, дело не в территориях, а в гарантиях безопасности тех, кто считает Россию своей Родиной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Специальная военная операция на Украине закончится, когда Российская Федерация обеспечит безопасность людей, которые считают Россию своей Родиной. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Дело не в территориях, дело в гарантиях безопасности народов России и Российского государства. Это более сложный вопрос, чем какая-то территория», - сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что РФ в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, а именно традиции, культуру и своих людей. Российский лидер также заявил, что бюджет страны справляется с расходами на проведение СВО. При этом, по его словам, у него есть основания полагать, что и в будущем Россия будет справляться с этим.

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