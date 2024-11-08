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После извержения Шивелуча дороги покрыло 10-сантиметровым слоем пепла

В Усть-Камчатском районе после выброса пепла вулканом Шивелуч на дорогах лежит 10-сантиметровый пепельный снег.
Дарина Криц 2024-11-08 10:27:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Столб пепла, который выбросил вулкан Шивелуч, продолжает расти. а на дорогах уже лежит слой пепла толщиной не менее 10 сантиметров. Актуальной информацией об обстановке в Усть-Камчатском районе со «Звездой» поделился его глава Олег Бондаренко.

«Визуально удалось наблюдать растущий столб пепла от вулкана Шивелуч, его распространение на пути следования от 320-го километра до примерно 370-го километра региональной трассы Мильково - Ключи - Усть-Камчатск», - рассказал он.

По словам Бондаренко, между Ключами и Усть-Камчатском - участок, наиболее подверженный пеплопаду, где нет населенных пунктов или мест проживания людей. При этом на дорогах можно наблюдать примерно 10-сантиметровый слой пепла, который уменьшается по мере приближения к Усть-Камчатску.

«Действительно, припорошен пеплом поселок Усть-Камчатск, особенно это заметно с учетом недавно выпавшего девственно свежего белого снега», - добавил чиновник.

Несмотря на природное явление, все системы жизнедеятельности поселка работают в прежнем режиме. В то же время роза ветров удаляет основной пеплопад в сторону Камчатского залива. Но все в любой момент может поменяться, подытожил глава Усть-Камчатского района.

Вулкан Шивелуч довольно часто выбрасывает пепел. Один из последних пеплопадов произошел в августе этого года. Этой ночью выброшенный вулканический пепел накрыл несколько поселков на Камчатке.

#Камчатка #наш эксклюзив #выброс пепла #Усть-Камчатск #вулкан шивелуч
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