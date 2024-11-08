Вулканический пепел от Шивелуча накрыл несколько поселков на Камчатке

Пепел из вулкана Шивелуч накрыл несколько поселков на территории Усть-Камчатского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Утром 8 ноября в результате ночного пеплового выброса из вулкана Шивелуч... визуально наблюдалось оседание мелких частиц пепла в виде пыли. Жизнедеятельность населения в результате выпадения пепла не нарушена», - говорится в заявлении ведомства.

В МЧС добавили, что вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. Кроме того, туристов и местных жителей призвали воздержаться от подъема на гору.

Шивелуч нередко выбрасывает вулканический пепел, из-за чего, авиаперевозки в регионе попадают под удар. Так, 29 августа вулкан выбросил на высоту до 2,5 км столб ресуспендированного пепла.