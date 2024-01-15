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Reuters: у берегов Йемена поразили ракетой принадлежащее США судно

Судно под флагом Маршалловых островов и принадлежащее США было поражено вблизи йеменского Адена.
Андрей Аркадьев 2024-01-15 18:00:01
© Фото: Peter Carroll, imagebroker, Globallookpress

Принадлежащее Соединенным Штатам судно было поражено ракетой вблизи берегов Йемена, сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, попавшее под обстрел торговое судно следовало под флагом Маршалловых островов.

Силы международной коалиции во главе с США и Великобританией в ночь с четверга на пятницу нанесли первую серию ударов по военным объектам хуситов. Действия Вашингтона и Лондона стали ответом на продолжающиеся с ноября нападения на торговые суда в Красном море.

Удары наносились с помощью авиации, кораблей и подводных лодок. С подводной лодки «Флорида» были выпущены крылатые ракеты «Томагавк».

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